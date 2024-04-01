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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%52.90 6
İL GENEL MECLİSİ
%33.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM COBULOĞLU 34 %1.73 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR UZUN 216 %1.61 Detay
GÖYNÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ORAL 1166 %42.25 Detay
KIBRISCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN TEKEMEN 207 %32.04 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURHAN BULUT 1103 %34.01 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANJU ÖZCAN 53881 %52.90 Detay
MUDURNU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN ONURLU 1113 %36.94 Detay
SEBEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UYGAR OTURAKDAŞ 776 %52.72 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÖZKAN 141 %5.14 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 293 %25.59 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM VELİOĞLU 318 %18.96 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ÖZDEMİR 526 %33.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı