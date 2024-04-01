|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM COBULOĞLU
|34
|%1.73
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR UZUN
|216
|%1.61
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ORAL
|1166
|%42.25
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN TEKEMEN
|207
|%32.04
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURHAN BULUT
|1103
|%34.01
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANJU ÖZCAN
|53881
|%52.90
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN ONURLU
|1113
|%36.94
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UYGAR OTURAKDAŞ
|776
|%52.72
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ÖZKAN
|141
|%5.14
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|293
|%25.59
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM VELİOĞLU
|318
|%18.96
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ÖZDEMİR
|526
|%33.25
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