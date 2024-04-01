|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM GÜÇLÜ
|69
|%2.42
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA GÜMÜŞ
|11094
|%40.39
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OKAN YÜCEL
|1894
|%53.08
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞENGİL
|117
|%6.88
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BÜTÜN
|707
|%7.50
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HACIBEYOĞLU
|1184
|%29.45
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|23007
|%46.28
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN KURD
|1897
|%58.33
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF COŞAR
|458
|%21.88
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMÜHAN SİNEM ULUKAN
|71
|%4.71
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