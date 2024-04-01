|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OKTAY
|691
|%9.62
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ DEVİREN
|36156
|%51.41
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ÖZTÜRK
|12862
|%25.63
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ALİ ARIKAN
|1999
|%43.56
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DOĞAN
|19055
|%12.07
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYAN ÖZER
|6384
|%21.59
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖNÜL AVİL
|11474
|%22.18
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ASLAN
|553
|%6.58
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKAN AYAZ
|10428
|%23.61
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ DALGIÇ
|38265
|%54.99
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ERDEM
|32295
|%49.38
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADİ ÖZDEMİR
|181033
|%59.67
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VİLDAN KOÇ
|825
|%5.98
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR
|14809
|%30.63
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN AYDIN
|227876
|%46.36
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADİ AKTAŞ
|7599
|%22.03
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖNDER MUTLU
|118536
|%34.51
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