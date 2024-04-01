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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.07
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN İNCİKUŞU 24 %6.94 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ELVANAĞACI 1068 %19.43 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM LAFCI 331 %6.90 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÜNDAR ÇAYAN 7 %0.48 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP SARGIN 57 %4.24 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN TENEKE 129 %3.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN TEKİN 1160 %2.69 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK DÜLGER 490 %8.34 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CESUR ÇAĞLAR 83 %6.57 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı