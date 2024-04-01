|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN İNCİKUŞU
|24
|%6.94
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ELVANAĞACI
|1068
|%19.43
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM LAFCI
|331
|%6.90
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÜNDAR ÇAYAN
|7
|%0.48
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP SARGIN
|57
|%4.24
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN TENEKE
|129
|%3.52
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN TEKİN
|1160
|%2.69
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK DÜLGER
|490
|%8.34
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CESUR ÇAĞLAR
|83
|%6.57
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