|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKYÜZ
|4817
|%3.46
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SOYLU
|1054
|%1.95
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN AKDAĞ
|5478
|%23.14
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT KAYA
|221
|%0.69
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLER KOÇYİĞİT
|196
|%3.26
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|MEHMET SELİM AKBAŞ
|200
|%1.27
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKTAY
|189
|%1.57
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET AKDEMİR
|2535
|%4.39
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İLHAMİ ÜNAL
|161
|%1.19
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN DEMİR
|6351
|%4.03
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ KILIÇ
|117
|%1.60
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL KOÇ
|476
|%2.71
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|ÖMER ERASLAN
|565
|%1.68
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR BEDİR
|911
|%2.35
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVHER SÖNMEZ
|3601
|%4.43
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