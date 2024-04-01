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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.86
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKYÜZ 4817 %3.46 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SOYLU 1054 %1.95 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AKDAĞ 5478 %23.14 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT KAYA 221 %0.69 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER KOÇYİĞİT 196 %3.26 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
MEHMET SELİM AKBAŞ 200 %1.27 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKTAY 189 %1.57 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET AKDEMİR 2535 %4.39 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İLHAMİ ÜNAL 161 %1.19 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN DEMİR 6351 %4.03 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ KILIÇ 117 %1.60 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAL KOÇ 476 %2.71 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
ÖMER ERASLAN 565 %1.68 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR BEDİR 911 %2.35 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVHER SÖNMEZ 3601 %4.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı