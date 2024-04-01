|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN GÜNENÇ
|1590
|%52.96
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZDEN
|3253
|%55.68
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENAN TETİK
|1533
|%28.01
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZCAN
|20667
|%53.11
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER SEZGİN GELDİ
|554
|%52.41
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL DÜBEK
|596
|%36.30
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ GENCAN AKIN
|46260
|%46.67
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ORMANKIRAN
|1080
|%62.65
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BECAN
|7941
|%32.88
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUHAMMET ÖRNEK
|167
|%58.80
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖRS
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
|897
|%45.51
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKMEN ALTAY
|892
|%51.18
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSÖZ ZÜMBÜL
|320
|%22.10
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖPRÜ
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|TAMER KIRAL
|107
|%35.67
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