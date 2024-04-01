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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.67 8
İL GENEL MECLİSİ
%48.15
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN GÜNENÇ 1590 %52.96 Detay
HAVSA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZDEN 3253 %55.68 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENAN TETİK 1533 %28.01 Detay
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZCAN 20667 %53.11 Detay
LALAPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER SEZGİN GELDİ 554 %52.41 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL DÜBEK 596 %36.30 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ GENCAN AKIN 46260 %46.67 Detay
SÜLOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ORMANKIRAN 1080 %62.65 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BECAN 7941 %32.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUHAMMET ÖRNEK 167 %58.80 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖRS 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TÜTÜNCÜ 897 %45.51 Detay
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKMEN ALTAY 892 %51.18 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSÖZ ZÜMBÜL 320 %22.10 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KÖPRÜ 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
TAMER KIRAL 107 %35.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı