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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.11 3
İL GENEL MECLİSİ
%28.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KILIÇ 3970 %21.85 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN ÖZTÜRK 10454 %30.68 Detay
KARKAMIŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜZEL 3194 %50.05 Detay
NİZİP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DOĞAN 28182 %37.90 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİN 563 %2.74 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BOZGEYİK 4062 %20.29 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARKIN BEREKETOĞLU 83583 %21.36 Detay
ŞEHİTKAMİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.94
UMUT YILMAZ 135525 %39.66 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SAKAR 3647 %29.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı