|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KILIÇ
|3970
|%21.85
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN ÖZTÜRK
|10454
|%30.68
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜZEL
|3194
|%50.05
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DOĞAN
|28182
|%37.90
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİN
|563
|%2.74
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BOZGEYİK
|4062
|%20.29
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARKIN BEREKETOĞLU
|83583
|%21.36
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|UMUT YILMAZ
|135525
|%39.66
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR SAKAR
|3647
|%29.19
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