|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KAVUKCU
|37
|%1.73
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMİ SIBIÇ
|13019
|%46.45
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR NAZLI
|20
|%1.03
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM UZUNER
|318
|%9.55
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN TÜFEKCİ
|107
|%4.50
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KARADERE
|5342
|%44.84
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET LATİF KARADENİZ
|1591
|%33.49
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASBİ DEDE
|4393
|%47.28
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SALİH BAL
|1305
|%42.84
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZTÜRK
|1361
|%23.74
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT KÖSE
|35696
|%54.56
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
|1843
|%33.02
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KÖMBE
|280
|%4.78
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN TAKIR
|2947
|%27.33
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT TEMÜR
|129
|%2.97
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL HAMZA
|0
|%0
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|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ÇALCALI
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EYİCE
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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