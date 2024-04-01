60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.56 4
İL GENEL MECLİSİ
%29.88
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KAVUKCU 37 %1.73 Detay
BULANCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMİ SIBIÇ 13019 %46.45 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR NAZLI 20 %1.03 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM UZUNER 318 %9.55 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN TÜFEKCİ 107 %4.50 Detay
ESPİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KARADERE 5342 %44.84 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET LATİF KARADENİZ 1591 %33.49 Detay
GÖRELE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASBİ DEDE 4393 %47.28 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SALİH BAL 1305 %42.84 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZTÜRK 1361 %23.74 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT KÖSE 35696 %54.56 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU 1843 %33.02 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KÖMBE 280 %4.78 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN TAKIR 2947 %27.33 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT TEMÜR 129 %2.97 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL HAMZA 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA ÇALCALI 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EYİCE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı