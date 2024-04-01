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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.90 28
İL GENEL MECLİSİ
%48.14
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞATAY GÜÇ 26010 %44.38 Detay
BALÇOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR YİĞİT 28184 %61.19 Detay
BAYINDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT SAKARSU 14856 %55.39 Detay
BAYRAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ÖNAL 81986 %47.01 Detay
BERGAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.22
TANJU ÇELİK 34313 %51.09 Detay
BEYDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR BAŞARAN 4589 %55.51 Detay
BORNOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER EŞKİ 127629 %49.65 Detay
BUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.31
GÖRKEM DUMAN 118181 %41.83 Detay
ÇEŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LAL DENİZLİ 15693 %53.74 Detay
ÇİĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR EMRAH YILDIZ 60989 %48.00 Detay
DİKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KIRGÖZ 11867 %38.77 Detay
FOÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANİYE FIÇI 10193 %49.60 Detay
GAZİEMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL IŞIK 35586 %44.31 Detay
GÜZELBAHÇE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNAY 11194 %49.83 Detay
KARABAĞLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE HELİL İNAY KINAY 125710 %46.26 Detay
KARABURUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 4474 %49.84 Detay
KARŞIYAKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.67
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 136928 %64.12 Detay
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TÜRKMEN 31725 %44.27 Detay
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA BODUR 10575 %55.74 Detay
KİRAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASUH COŞKUN 15874 %55.15 Detay
KONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.76
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 98675 %52.82 Detay
MENDERES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY ÇİÇEK 30358 %45.97 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
DENİZ KARAKURT 44271 %38.22 Detay
NARLIDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERMAN UZUN 22291 %58.60 Detay
ÖDEMİŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TURAN 33660 %41.02 Detay
SEFERİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YETİŞKİN 15621 %44.11 Detay
SELÇUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 8419 %34.92 Detay
TİRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ OKUROĞLU 25699 %46.46 Detay
TORBALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖVÜNÇ DEMİR 55302 %45.76 Detay
URLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK BALKAN 32239 %70.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı