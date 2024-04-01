|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞATAY GÜÇ
|26010
|%44.38
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR YİĞİT
|28184
|%61.19
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT SAKARSU
|14856
|%55.39
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ÖNAL
|81986
|%47.01
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|TANJU ÇELİK
|34313
|%51.09
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR BAŞARAN
|4589
|%55.51
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER EŞKİ
|127629
|%49.65
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|GÖRKEM DUMAN
|118181
|%41.83
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LAL DENİZLİ
|15693
|%53.74
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR EMRAH YILDIZ
|60989
|%48.00
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KIRGÖZ
|11867
|%38.77
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANİYE FIÇI
|10193
|%49.60
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL IŞIK
|35586
|%44.31
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNAY
|11194
|%49.83
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE HELİL İNAY KINAY
|125710
|%46.26
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|4474
|%49.84
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|136928
|%64.12
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TÜRKMEN
|31725
|%44.27
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA BODUR
|10575
|%55.74
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NASUH COŞKUN
|15874
|%55.15
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|98675
|%52.82
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY ÇİÇEK
|30358
|%45.97
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|DENİZ KARAKURT
|44271
|%38.22
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERMAN UZUN
|22291
|%58.60
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TURAN
|33660
|%41.02
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YETİŞKİN
|15621
|%44.11
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|8419
|%34.92
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ OKUROĞLU
|25699
|%46.46
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖVÜNÇ DEMİR
|55302
|%45.76
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK BALKAN
|32239
|%70.48
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