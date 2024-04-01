|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ALSANCAK
|323
|%7.69
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KESKİN
|87
|%6.17
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK KESKİNKILIÇ
|57
|%5.08
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUTHAN YILMAZ
|15
|%0.66
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|545
|%11.98
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖNAL
|49681
|%49.90
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EKBER ARSLAN
|15
|%1.19
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT KAZAN
|2578
|%15.88
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN DURMAZ
|361
|%16.19
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