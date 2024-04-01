|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAY ÖNER POLAT
|8508
|%45.74
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MEHMET ŞENAY
|265
|%12.78
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BALCI
|143
|%25.13
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GERENLİ
|35455
|%47.21
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|20770
|%40.71
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN ÜRKMEZ
|315
|%25.61
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER ÖZER
|3181
|%44.60
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÖZALP
|3821
|%40.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|1559
|%57.68
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN SALTIK
|910
|%54.13
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|ERTUĞRUL ÇAMLICA
|1666
|%47.17
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAATTİN BURAK DOĞAN
|1148
|%45.96
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KARABULUT
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİROL ÖZBAY
|1170
|%54.04
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR IŞIK
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHABETTİN VARDAR
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT YAKUT
|634
|%49.19
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|UFUK İN
|1194
|%59.73
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE ÇEVİKBAŞ
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZEN
|1052
|%63.41
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇALLI
|0
|%0
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