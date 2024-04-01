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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.71 9
İL GENEL MECLİSİ
%50.53
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAY ÖNER POLAT 8508 %45.74 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
MEHMET ŞENAY 265 %12.78 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BALCI 143 %25.13 Detay
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GERENLİ 35455 %47.21 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 20770 %40.71 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ÜRKMEZ 315 %25.61 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER ÖZER 3181 %44.60 Detay
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÖZALP 3821 %40.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALTINTAŞ 1559 %57.68 Detay
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN SALTIK 910 %54.13 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %81.25
ERTUĞRUL ÇAMLICA 1666 %47.17 Detay
BÜYÜKMANDIRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAATTİN BURAK DOĞAN 1148 %45.96 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KARABULUT 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL ÖZBAY 1170 %54.04 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR IŞIK 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHABETTİN VARDAR 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT YAKUT 634 %49.19 Detay
KAVAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
UFUK İN 1194 %59.73 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE ÇEVİKBAŞ 0 %0 Detay
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZEN 1052 %63.41 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇALLI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı