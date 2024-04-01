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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.95 3
İL GENEL MECLİSİ
%29.99
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ANIL ACURMAN 9290 %14.15 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM GÖKÇE 16417 %21.52 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN 36562 %31.20 Detay
DERİNCE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERTİF GÖKÇE 39833 %48.28 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP TÖRK 1850 %6.96 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR YILMAZ 32258 %33.50 Detay
İZMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA KAPLAN HÜRRİYET 102385 %49.06 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN AÇIKGÖZ 3516 %11.03 Detay
KARAMÜRSEL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇALIK 15592 %46.84 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLAY MERTTÜRK 25160 %32.26 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN BALIKÇI 32814 %35.00 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı