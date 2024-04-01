|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ANIL ACURMAN
|9290
|%14.15
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM GÖKÇE
|16417
|%21.52
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|36562
|%31.20
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERTİF GÖKÇE
|39833
|%48.28
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP TÖRK
|1850
|%6.96
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR YILMAZ
|32258
|%33.50
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|102385
|%49.06
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN AÇIKGÖZ
|3516
|%11.03
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇALIK
|15592
|%46.84
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLAY MERTTÜRK
|25160
|%32.26
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN BALIKÇI
|32814
|%35.00
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