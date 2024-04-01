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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.77 5
İL GENEL MECLİSİ
%14.57
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NURİ KÖKSAL 22738 %42.63 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUTLU 39 %0.40 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN ŞENYURT 3622 %8.08 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT KIZILKAYA 12374 %46.33 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARAÇAM 693 %23.67 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR 60 %1.16 Detay
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AKPINAR 35194 %42.29 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜRSEL AYRANCI 3369 %43.18 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE BEKTAŞ 6955 %20.93 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖNÜL KARABACAK 13081 %42.76 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ 9946 %5.81 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM DEMİR 1043 %4.66 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR ALTAY ÇAÇIK 13493 %8.03 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ZİYA GÜNEŞ 31640 %9.83 Detay
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN USTAOĞLU 14040 %35.10 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AKBUĞA 2363 %54.28 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET TUROĞLU 995 %8.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı