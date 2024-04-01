|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NURİ KÖKSAL
|22738
|%42.63
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUTLU
|39
|%0.40
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN ŞENYURT
|3622
|%8.08
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT KIZILKAYA
|12374
|%46.33
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARAÇAM
|693
|%23.67
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|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|60
|%1.16
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT AKPINAR
|35194
|%42.29
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜRSEL AYRANCI
|3369
|%43.18
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE BEKTAŞ
|6955
|%20.93
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖNÜL KARABACAK
|13081
|%42.76
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
|9946
|%5.81
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM DEMİR
|1043
|%4.66
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|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHAR ALTAY ÇAÇIK
|13493
|%8.03
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ZİYA GÜNEŞ
|31640
|%9.83
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN USTAOĞLU
|14040
|%35.10
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN AKBUĞA
|2363
|%54.28
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKET TUROĞLU
|995
|%8.32
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