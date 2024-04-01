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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.69 5
İL GENEL MECLİSİ
%18.47
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR PINAR 197 %6.43 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY TUNÇEL 42 %3.06 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ALNAR 328 %23.68 Detay
DOMANİÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN UYSAL 1488 %47.34 Detay
DUMLUPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA YILMAZ 353 %39.40 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM SANSAR 690 %10.54 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN DİRİCAN 915 %6.05 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKPINAR 36 %1.11 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP KAHVECİ 40712 %29.69 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DEMİR 24 %1.01 Detay
ŞAPHANE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFİ MUTLU 818 %43.49 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN KISA 879 %5.27 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KILIÇ 1714 %4.01 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
HÜSNE AKSU 7 %0.93 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
ŞAFAK KINAY 17 %2.66 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
MEHMET DUYMUŞ 21 %3.71 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
GÖKHAN DEMİR 76 %33.19 Detay
DEMİRCİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
TURAN SÜMER 94 %60.65 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
BAYRAM GÜNAY 477 %31.84 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
MEHMET ÖZBEK 20 %1.88 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER KAYACIKLI 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KEPEK 24 %1.77 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
MÜRŞİDE SEVİL TEKE 1 %0.54 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
DİLEK KÖSEM 11 %1.31 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
HALİL ESEN 2 %0.69 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
NAZAR ÇAKIR 6 %0.43 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
AHMET ALBAY 51 %2.40 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı