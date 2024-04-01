|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR PINAR
|197
|%6.43
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY TUNÇEL
|42
|%3.06
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|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|328
|%23.68
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN UYSAL
|1488
|%47.34
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|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA YILMAZ
|353
|%39.40
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|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM SANSAR
|690
|%10.54
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|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN DİRİCAN
|915
|%6.05
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKPINAR
|36
|%1.11
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP KAHVECİ
|40712
|%29.69
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DEMİR
|24
|%1.01
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|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFİ MUTLU
|818
|%43.49
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|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN KISA
|879
|%5.27
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|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KILIÇ
|1714
|%4.01
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HÜSNE AKSU
|7
|%0.93
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|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ŞAFAK KINAY
|17
|%2.66
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|MEHMET DUYMUŞ
|21
|%3.71
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|GÖKHAN DEMİR
|76
|%33.19
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|TURAN SÜMER
|94
|%60.65
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|BAYRAM GÜNAY
|477
|%31.84
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MEHMET ÖZBEK
|20
|%1.88
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER KAYACIKLI
|0
|%0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KEPEK
|24
|%1.77
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|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MÜRŞİDE SEVİL TEKE
|1
|%0.54
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|DİLEK KÖSEM
|11
|%1.31
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HALİL ESEN
|2
|%0.69
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|NAZAR ÇAKIR
|6
|%0.43
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|AHMET ALBAY
|51
|%2.40
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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