|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YILMAZ
|135
|%1.36
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ALGAN
|8886
|%28.54
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN BORAN
|91
|%4.46
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MERT OLCAR
|25069
|%47.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KARAYİĞİT
|24168
|%21.78
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AYDEDE
|468
|%6.89
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|MUSTAFA DONBALOĞLU
|64
|%5.51
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|İBRAHİM DEMİRCİ
|1238
|%47.22
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|MUSTAFA KAYNAR
|394
|%28.51
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