|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KONUŞ
|1820
|%11.00
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|5449
|%32.71
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ALTUNDAL
|254
|%2.38
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT TÜRKEL
|58578
|%46.50
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP TÖRE
|408
|%3.06
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ÖNDER
|9659
|%11.31
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLER YILMAZ
|9025
|%17.44
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|7824
|%9.48
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTAŞ ÇOBAN
|7259
|%29.76
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ŞENEL
|42669
|%25.06
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OZAN ASAR
|736
|%4.36
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR AY
|1576
|%14.10
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN YAZAR
|1071
|%7.29
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN BÜYÜK
|1921
|%5.18
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YAVUZ
|16347
|%35.57
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL TÜRKOĞLU
|3777
|%7.15
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN BAYRAKDAR
|717
|%12.03
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