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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.01 1
İL GENEL MECLİSİ
%23.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KONUŞ 1820 %11.00 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ 5449 %32.71 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTUNDAL 254 %2.38 Detay
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT TÜRKEL 58578 %46.50 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP TÖRE 408 %3.06 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ÖNDER 9659 %11.31 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLER YILMAZ 9025 %17.44 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN YÜRÜKCÜ 7824 %9.48 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTAŞ ÇOBAN 7259 %29.76 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ŞENEL 42669 %25.06 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OZAN ASAR 736 %4.36 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR AY 1576 %14.10 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN YAZAR 1071 %7.29 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN BÜYÜK 1921 %5.18 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YAVUZ 16347 %35.57 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL TÜRKOĞLU 3777 %7.15 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN BAYRAKDAR 717 %12.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı