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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.15 9
İL GENEL MECLİSİ
%46.87
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHAP AKAY 45087 %43.22 Detay
ÇORLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SARIKURT 76024 %48.48 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM YÜKSEL 16072 %39.51 Detay
HAYRABOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER BAŞOĞLU 10662 %51.23 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN MANDALI 25601 %34.54 Detay
MALKARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK 17673 %50.10 Detay
MARMARAEREĞLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ONUR BOZKURTER 5916 %32.24 Detay
MURATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAROL TÜREL 10422 %54.08 Detay
SARAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜL TAŞYASAN 20034 %62.92 Detay
ŞARKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPAY VAR 8679 %39.64 Detay
SÜLEYMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.23
VOLKAN NALLAR 67661 %53.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı