|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHAP AKAY
|45087
|%43.22
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SARIKURT
|76024
|%48.48
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM YÜKSEL
|16072
|%39.51
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER BAŞOĞLU
|10662
|%51.23
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN MANDALI
|25601
|%34.54
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|17673
|%50.10
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|5916
|%32.24
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAROL TÜREL
|10422
|%54.08
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜL TAŞYASAN
|20034
|%62.92
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPAY VAR
|8679
|%39.64
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|VOLKAN NALLAR
|67661
|%53.74
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