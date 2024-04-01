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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.36 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.03
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN TONKAL 1714 %4.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YAZICI 7980 %9.36 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ÇITAK 3678 %18.61 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU 126 %3.62 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN YILMAZ 159 %2.84 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDEM URAL 15464 %40.95 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ SARGIN 7299 %36.96 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜNEŞ 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BAYRAK 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ MENEVŞE 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
COŞKUN KILINÇ 37 %3.24 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ TURAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
FATİH ÖZCAN 0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
SABRİ TÜRK 1 %0.46 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
HACI YUSUF GEÇENE 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCER UZUNOĞLU 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
RÜŞTÜ KARAKOÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı