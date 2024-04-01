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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.88 6
İL GENEL MECLİSİ
%39.86
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETEM ERDEM 2943 %28.76 Detay
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ TOZAN 5648 %57.83 Detay
KARAHALLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KARAKAYA 1830 %48.22 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN YALIM 54793 %40.88 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN KOZAKLI 2182 %45.82 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM SAKA 1765 %40.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFİK TUNCAY 578 %42.38 Detay
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİ AKYÜREK 644 %44.97 Detay
SELÇİKLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERBEZCİ 606 %48.71 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DÖNMEZ 352 %29.11 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı