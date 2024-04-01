|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETEM ERDEM
|2943
|%28.76
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ TOZAN
|5648
|%57.83
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KARAKAYA
|1830
|%48.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN YALIM
|54793
|%40.88
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN KOZAKLI
|2182
|%45.82
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM SAKA
|1765
|%40.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFİK TUNCAY
|578
|%42.38
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİ AKYÜREK
|644
|%44.97
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERBEZCİ
|606
|%48.71
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DÖNMEZ
|352
|%29.11
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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