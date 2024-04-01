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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEN ORHAN 65 %1.19 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TEYFUN 517 %3.11 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ALADAĞ 315 %1.47 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL ERASLAN 120 %1.33 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA ÖZCAN 1336 %2.52 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF İZZETTİN KILIÇ 890 %1.30 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA BARAN 220 %1.69 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF CAN 207 %1.36 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DOĞAN 4077 %3.01 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT BAYÇINAR 345 %1.95 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY SAĞLAM 640 %2.95 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMALETTİN ARACİ 2105 %28.29 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL ŞAHİNOĞLU 1569 %2.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı