|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEN ORHAN
|65
|%1.19
|Detay
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TEYFUN
|517
|%3.11
|Detay
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ALADAĞ
|315
|%1.47
|Detay
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL ERASLAN
|120
|%1.33
|Detay
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA ÖZCAN
|1336
|%2.52
|Detay
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|890
|%1.30
|Detay
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA BARAN
|220
|%1.69
|Detay
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF CAN
|207
|%1.36
|Detay
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DOĞAN
|4077
|%3.01
|Detay
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT BAYÇINAR
|345
|%1.95
|Detay
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY SAĞLAM
|640
|%2.95
|Detay
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMALETTİN ARACİ
|2105
|%28.29
|Detay
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|1569
|%2.91
|Detay