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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.39 7
İL GENEL MECLİSİ
%40.97
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN FAZLACA 2714 %49.54 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ZEKİ SARI 305 %5.62 Detay
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL YELE 11571 %51.05 Detay
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ KURT 6015 %54.58 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜREL 27122 %46.39 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİYE SULTAN YALÇIN 189 %10.53 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
ÖZAY BİBER 59 %2.38 Detay
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.00
YILMAZ TAVŞAN 2650 %58.13 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
DOĞAN ÇİTİL 106 %39.26 Detay
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
KAMİL YAMAN 725 %50.95 Detay
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
TURAN CANBAY 1663 %44.28 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
ÜMİT KORKMAZ 562 %23.76 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
AKIN BÜYÜKTURAN 4 %2.00 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı