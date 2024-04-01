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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BALLI 44 %0.37 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN ALIRSATAR 132 %0.15 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK TALAŞ 733 %0.35 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUKAN DIRAĞAN 30 %0.26 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN TOKLU 75 %0.44 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN AVCI 39 %0.25 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN CENGİZ 33 %0.22 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR DERVİŞOĞLU 201 %0.26 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN KAYA 59 %0.45 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARA 18 %0.21 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL DEMİRCİ 324 %0.30 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER ÖZÜNAL 1067 %0.28 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KARATAŞ 73 %0.58 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ ALTUN 650 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı