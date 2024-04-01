|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|34
|%0.62
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ NACİ MELEK
|2
|%0.09
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN İLGÜN
|8
|%0.17
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN GÜNGÖR
|3
|%0.21
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KARATAŞ
|4
|%0.30
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM GÜMÜŞ
|160
|%0.37
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF ATAKAN CANBAZ
|10
|%0.52
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YILDIRIM
|69
|%5.46
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