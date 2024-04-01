|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİN ÖZDEMİR
|1280
|%0.92
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ MERDANOĞLU
|2393
|%4.43
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUSTAFA DOĞAN
|238
|%0.74
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|HÜSEYİN LEVENT
|191
|%1.21
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL BEKİL
|101
|%0.84
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN EFE
|907
|%1.57
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HEBUN AYTEKİN
|1598
|%1.01
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİ GÜNEŞ
|142
|%1.09
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|CEMİL BİLMEZ
|403
|%1.20
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OKAL
|385
|%1.00
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS KANDEMİR
|829
|%1.02
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