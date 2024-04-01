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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.30
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİN ÖZDEMİR 1280 %0.92 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ MERDANOĞLU 2393 %4.43 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUSTAFA DOĞAN 238 %0.74 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
HÜSEYİN LEVENT 191 %1.21 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL BEKİL 101 %0.84 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN EFE 907 %1.57 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HEBUN AYTEKİN 1598 %1.01 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİ GÜNEŞ 142 %1.09 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
CEMİL BİLMEZ 403 %1.20 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OKAL 385 %1.00 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİS KANDEMİR 829 %1.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı