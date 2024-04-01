|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇINAR
|45
|%0.25
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YÜCEL
|276
|%0.81
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|8
|%0.13
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ONGUR
|139
|%0.19
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|50
|%0.24
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BOZKURT
|231
|%1.15
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR SALTAN
|1605
|%0.41
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|OKAN KISACIK
|2184
|%0.64
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN DAL
|45
|%0.36
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