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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.65
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇINAR 45 %0.25 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YÜCEL 276 %0.81 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORUÇ FATİH ERBİLİCİ 8 %0.13 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ONGUR 139 %0.19 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUKİYE KILIÇKIRAN 50 %0.24 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BOZKURT 231 %1.15 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SALTAN 1605 %0.41 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
OKAN KISACIK 2184 %0.64 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN DAL 45 %0.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı