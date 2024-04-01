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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.40 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL ÇAYLI 11 %0.38 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ÜSTÜNDAĞ 3 %0.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER GENÇER 199 %0.40 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ŞANA 14 %0.28 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURKAN DEMİRHAN 28 %0.72 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BOZKURT 13 %0.88 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇİÇEK 336 %15.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı