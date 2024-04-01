|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL ÇAYLI
|11
|%0.38
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ ÜSTÜNDAĞ
|3
|%0.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GENÇER
|199
|%0.40
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ŞANA
|14
|%0.28
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURKAN DEMİRHAN
|28
|%0.72
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BOZKURT
|13
|%0.88
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇİÇEK
|336
|%15.37
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