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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ERÖRS 94 %0.16 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU MUZAFFER YERELİ 100 %0.22 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KAMİL ŞENSES 24 %0.09 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFİK HAKAN TUFAN 704 %0.40 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLUNAY KARAVAR 8 %0.10 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILMAZ 827 %0.32 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
MEHMET AYBAR UYGUR 766 %0.27 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KEREM ENGİN 37 %0.13 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ATEŞ 240 %0.19 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL PABUŞÇU 48 %0.16 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR 19 %0.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÖKALP AKPİR 341 %0.42 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN AVCI 46 %0.20 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KAYA 1063 %0.39 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLCAY ÖZTEMEL 4 %0.04 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN 554 %0.26 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ÖPÖZ 117 %0.16 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AYKAN CERAN 21 %0.11 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE COŞKUN 113 %0.39 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
ALİ RIZA UYGUR 487 %0.26 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLHAN AKYOL 184 %0.28 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
ŞEYHMUS DAL 212 %0.18 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKKUŞ 288 %0.76 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANSU AĞARTAN 201 %0.24 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YÜCE 71 %0.20 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA BEYAZ 67 %0.28 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA YILDIRIM 209 %0.38 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN YAŞAR 272 %0.23 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÇETİN 65 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı