|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ERÖRS
|94
|%0.16
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU MUZAFFER YERELİ
|100
|%0.22
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAMİL ŞENSES
|24
|%0.09
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFİK HAKAN TUFAN
|704
|%0.40
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|0
|%0
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLUNAY KARAVAR
|8
|%0.10
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILMAZ
|827
|%0.32
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|MEHMET AYBAR UYGUR
|766
|%0.27
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KEREM ENGİN
|37
|%0.13
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ATEŞ
|240
|%0.19
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL PABUŞÇU
|48
|%0.16
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
|19
|%0.09
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GÖKALP AKPİR
|341
|%0.42
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN AVCI
|46
|%0.20
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KAYA
|1063
|%0.39
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OLCAY ÖZTEMEL
|4
|%0.04
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
|554
|%0.26
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ÖPÖZ
|117
|%0.16
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AYKAN CERAN
|21
|%0.11
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE COŞKUN
|113
|%0.39
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|ALİ RIZA UYGUR
|487
|%0.26
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLHAN AKYOL
|184
|%0.28
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ŞEYHMUS DAL
|212
|%0.18
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKKUŞ
|288
|%0.76
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANSU AĞARTAN
|201
|%0.24
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YÜCE
|71
|%0.20
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA BEYAZ
|67
|%0.28
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YILDIRIM
|209
|%0.38
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN YAŞAR
|272
|%0.23
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇETİN
|65
|%0.14
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