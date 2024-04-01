|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH YAŞAR
|215
|%0.33
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|266
|%0.35
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|592
|%0.51
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA ÇILDIR
|169
|%0.20
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇELİK
|245
|%0.92
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜKAİL İZGİ
|1880
|%0.93
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT GÜLAĞIZ
|267
|%0.28
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN AKTAN
|400
|%0.19
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ÖZDEMİR
|148
|%0.46
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KATI
|131
|%0.39
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF NUHOĞLU
|327
|%0.42
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN BOZKURT
|531
|%0.57
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