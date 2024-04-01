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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH YAŞAR 215 %0.33 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇAMKERTEN 266 %0.35 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ ÜNSÜR 592 %0.51 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA ÇILDIR 169 %0.20 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇELİK 245 %0.92 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜKAİL İZGİ 1880 %0.93 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT GÜLAĞIZ 267 %0.28 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN AKTAN 400 %0.19 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÖZDEMİR 148 %0.46 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KATI 131 %0.39 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF NUHOĞLU 327 %0.42 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN BOZKURT 531 %0.57 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı