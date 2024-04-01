|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GEÇER
|22
|%0.69
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|8
|%0.21
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT CANCA
|64
|%0.12
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|14
|%0.14
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|141
|%0.31
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE ÖZDİNÇ
|57
|%0.38
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER DURMAZ
|14
|%0.21
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MULLA SARI
|236
|%0.88
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR DEMİÇ
|129
|%0.32
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|4
|%0.14
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|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MELİH AKSAKAL
|20
|%0.59
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|HASAN AKSOY
|108
|%1.14
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KARTAL
|8
|%0.15
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KIYMET
|234
|%0.28
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|19
|%0.24
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA YEŞİLER
|8
|%0.28
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|433
|%1.30
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|53
|%0.27
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BESTİL
|39
|%0.13
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|704
|%0.41
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ BİLİCİ
|230
|%1.03
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|824
|%0.49
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|279
|%1.56
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SUMAK
|2039
|%0.63
|Detay
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GEÇER
|56
|%0.14
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK BESTİL
|11
|%0.26
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|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAASLAN
|3
|%0.23
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAYLA
|55
|%0.46
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