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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GEÇER 22 %0.69 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK YILDIRIM 8 %0.21 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT CANCA 64 %0.12 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN YEŞİLKAŞ 14 %0.14 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ İHSAN KARATAŞ 141 %0.31 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE ÖZDİNÇ 57 %0.38 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER DURMAZ 14 %0.21 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MULLA SARI 236 %0.88 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR DEMİÇ 129 %0.32 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK 4 %0.14 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MELİH AKSAKAL 20 %0.59 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
HASAN AKSOY 108 %1.14 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KARTAL 8 %0.15 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KIYMET 234 %0.28 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ 19 %0.24 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA YEŞİLER 8 %0.28 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT ALİ NADAROĞLU 433 %1.30 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA İBRAHİMOĞLU 53 %0.27 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BESTİL 39 %0.13 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU 704 %0.41 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ BİLİCİ 230 %1.03 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN CEYLAN TEZCAN 824 %0.49 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHPEYKER FERYAL KARÇA 279 %1.56 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SUMAK 2039 %0.63 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GEÇER 56 %0.14 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK BESTİL 11 %0.26 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAASLAN 3 %0.23 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAYLA 55 %0.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı