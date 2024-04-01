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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KARA 457 %0.44 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖRKEM KARAKAŞ 751 %0.48 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA KALAYCI 110 %0.27 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH BUZ 607 %0.82 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURGÜL CANBAŞ 26 %0.14 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK ATANSOY 222 %0.70 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERFU VARDAR 38 %0.17 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı