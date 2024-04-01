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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TİRYAK 1035 %19.02 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİLAN BAYSAL 80 %0.89 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ 594 %1.12 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT KUNDAKÇI 1369 %1.01 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERAD 715 %1.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı