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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL TOPALOĞLU 155 %0.17 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK ATADEMİR 246 %0.22 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİD CEYLAN 351 %0.09 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DENİZ 833 %6.66 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı