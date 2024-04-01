|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUDUN DURAKLI
|79
|%0.11
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ŞAMLI
|223
|%0.44
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BARAKBA
|13
|%0.28
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT YİĞİT
|41
|%0.14
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK KÖKSALMIŞ
|154
|%0.30
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL DURKUT
|16
|%0.19
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ÜNLÜ
|42
|%0.10
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKKOYUN
|90
|%0.13
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ İBİŞ
|298
|%0.46
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA KARA
|288
|%0.09
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL ESEN
|23
|%0.17
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU
|9765
|%20.20
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER ERSOY
|630
|%0.13
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DOĞRU
|130
|%0.38
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN KESKİN
|541
|%0.16
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