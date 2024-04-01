|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY SARIOĞLU
|8
|%0.04
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN BÜYÜK
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|92
|%0.12
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM YILMAZ
|21
|%0.10
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN MERCAN
|37
|%0.18
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜRLER
|737
|%0.19
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|OMAY KARAATA
|678
|%0.20
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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