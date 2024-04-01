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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY SARIOĞLU 8 %0.04 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN BÜYÜK 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAKAN AKFIRAT 92 %0.12 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM YILMAZ 21 %0.10 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN MERCAN 37 %0.18 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜRLER 737 %0.19 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
OMAY KARAATA 678 %0.20 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı