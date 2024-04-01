|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ AYNACI
|32
|%0.07
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN EREKOĞLU
|42
|%0.16
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM İZMİRLİ
|369
|%0.21
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|KEMAL AYRİÇ
|497
|%0.74
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞBA DEMİREL
|25
|%0.30
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KOCATÜRK
|473
|%0.18
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|DERYA YENTÜR
|308
|%0.11
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN CAN AKAY
|273
|%0.21
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SELEN
|70
|%0.23
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NEDİM TURBİL
|64
|%0.08
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞENOL
|331
|%0.12
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN ŞAHİN
|6
|%0.07
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|HÜSEYİN METİNLER
|133
|%0.06
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER KIRMIZI
|49
|%0.26
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ALMAZ
|81
|%0.28
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|UĞUR KÜL
|253
|%0.14
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN KIZILTAŞ
|104
|%0.16
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK ACAR GÜLEÇ
|15809
|%19.27
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKANT İNCEKARA
|28
|%0.08
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZALP TÖR
|171
|%0.14
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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