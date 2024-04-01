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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.61
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ AYNACI 32 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN EREKOĞLU 42 %0.16 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM İZMİRLİ 369 %0.21 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
KEMAL AYRİÇ 497 %0.74 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA DEMİREL 25 %0.30 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KOCATÜRK 473 %0.18 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
DERYA YENTÜR 308 %0.11 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN CAN AKAY 273 %0.21 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SELEN 70 %0.23 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NEDİM TURBİL 64 %0.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞENOL 331 %0.12 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN ŞAHİN 6 %0.07 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
HÜSEYİN METİNLER 133 %0.06 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER KIRMIZI 49 %0.26 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ALMAZ 81 %0.28 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
UĞUR KÜL 253 %0.14 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN KIZILTAŞ 104 %0.16 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK ACAR GÜLEÇ 15809 %19.27 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKANT İNCEKARA 28 %0.08 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZALP TÖR 171 %0.14 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı