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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN TAŞGIN 7 %0.17 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL SEFER 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METEHAN ASLAN 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZYÖN 1 %0.05 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI AHMET DENEK 2 %0.09 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN BULUT 5 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI SALİH BABAYİĞİT 73 %0.07 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ÖZKÖK 2 %0.16 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİCRAN SEFER 14 %0.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL DENEK 1 %0.05 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA LÜY 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı