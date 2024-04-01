|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMA DİRİM SUCU
|82
|%0.12
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALBAYRAK
|72
|%0.09
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM AKGÖZ
|131
|%0.11
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA ULUZMAN
|132
|%0.16
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TEKİN
|22
|%0.08
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖNGELEN
|834
|%0.41
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAAN SUR
|88
|%0.09
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|100
|%0.31
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR KURT
|35
|%0.11
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CENGİZ
|79
|%0.10
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM İNAN
|358
|%0.38
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