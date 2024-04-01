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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA DİRİM SUCU 82 %0.12 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALBAYRAK 72 %0.09 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM AKGÖZ 131 %0.11 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA ULUZMAN 132 %0.16 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TEKİN 22 %0.08 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖNGELEN 834 %0.41 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAAN SUR 88 %0.09 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL 100 %0.31 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR KURT 35 %0.11 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CENGİZ 79 %0.10 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM İNAN 358 %0.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı