|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH MIRIK
|26
|%0.16
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT PAK
|260
|%1.56
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP BOZKIR
|13
|%0.12
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|163
|%0.13
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN YILDIZOĞLU
|14
|%0.11
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ALKAN
|134
|%0.16
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇİMEN
|78
|%0.15
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT AYDIN
|166
|%0.20
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜHAL KATKAT
|80
|%0.33
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ DÜZGÜN
|299
|%0.18
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURCAN ATİK
|28
|%0.17
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KUMBASAR
|17
|%0.15
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KARAKUŞ
|105
|%0.71
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KARADEMİR
|29
|%0.08
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KABAOĞLU
|87
|%0.19
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KIRICI
|156
|%0.30
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ORAN
|8
|%0.13
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