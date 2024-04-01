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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH MIRIK 26 %0.16 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT PAK 260 %1.56 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP BOZKIR 13 %0.12 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞDAŞ BAŞ 163 %0.13 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN YILDIZOĞLU 14 %0.11 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ALKAN 134 %0.16 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇİMEN 78 %0.15 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT AYDIN 166 %0.20 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜHAL KATKAT 80 %0.33 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ DÜZGÜN 299 %0.18 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURCAN ATİK 28 %0.17 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KUMBASAR 17 %0.15 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KARAKUŞ 105 %0.71 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KARADEMİR 29 %0.08 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KABAOĞLU 87 %0.19 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KIRICI 156 %0.30 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ORAN 8 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı