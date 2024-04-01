|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ÖZGER
|158
|%0.15
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZEN
|31
|%0.08
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|163
|%0.22
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFRAHİM ÇELİK
|67
|%0.19
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZEN
|56
|%0.29
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ KUTLUK
|74
|%0.23
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR PAKOL
|27
|%0.12
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|METİN KORKMAZ
|170
|%0.14
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