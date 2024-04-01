|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELDA TOPATAN
|166
|%0.08
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BOZKURT
|17
|%0.10
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÜNNÜ
|6
|%0.04
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERİVAN BAL
|43
|%0.28
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN AKIN
|122
|%0.16
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ALDATMAZ
|146
|%0.13
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN SALTUK
|430
|%0.11
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARMAĞAN BULDU
|13
|%0.10
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MÜLAYİM
|205
|%0.11
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