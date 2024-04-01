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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YUSUF ERASLAN 301 %0.22 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN İLGİN 116 %0.21 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KARAKAŞ 62 %0.26 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA ULAŞ 49 %0.15 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAPÇAK 10 %0.17 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
MUSTAFA BİROĞLU 23 %0.15 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT TUTUŞ 41 %0.34 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT ULAŞ 135 %0.23 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM ULAŞ 15 %0.11 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TOĞAÇ 32 %0.39 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BULDUK 254 %0.16 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KAÇAR 18 %0.25 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN BÜYÜKKOYUNCU 60 %0.16 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAZZAK BAYTOK 174 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı