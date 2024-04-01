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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ATLA 148 %0.15 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAY ÇETİN 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı