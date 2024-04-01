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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ İNCEARIK 49 %0.14 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED DAĞCI 6 %0.09 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TOPALOĞLU 86 %0.12 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BARNA 19 %0.09 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÖZTÜRKMEN 46 %0.23 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ERDEM 570 %0.15 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
CENGİZ BARNA 525 %0.15 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KILIÇ 9 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı