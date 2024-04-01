|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ İNCEARIK
|49
|%0.14
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED DAĞCI
|6
|%0.09
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|86
|%0.12
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BARNA
|19
|%0.09
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|46
|%0.23
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ERDEM
|570
|%0.15
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|CENGİZ BARNA
|525
|%0.15
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KILIÇ
|9
|%0.07
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