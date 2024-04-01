|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE SÜNER
|55
|%0.09
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA KARADEMİR
|50
|%0.11
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM KARAPO
|65
|%0.24
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİZEM DURMAZ
|199
|%0.11
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|BERK OYAR
|78
|%0.12
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KİREÇ
|23
|%0.28
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERAP İLTER
|461
|%0.18
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|TAHSİN İLİK
|269
|%0.10
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YILMAZ DOĞUIŞIK
|12
|%0.04
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN KARAGÜZEL
|103
|%0.08
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARKIN KESİCİ
|42
|%0.14
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUYGU ÖLÇAR ATICI
|13
|%0.06
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA MELTEM YİĞİT
|64
|%0.08
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET MERT AKIN
|34
|%0.15
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ATAK
|230
|%0.08
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
|28
|%0.31
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|YASEMİN TOPÇU
|118
|%0.06
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ YAMAÇ
|107
|%0.15
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN VURANEL
|13
|%0.07
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖKÇECİ
|61
|%0.21
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|FATMA PINAR ATAK
|259
|%0.14
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERNA AYKAÇ
|60
|%0.09
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|TÜLİN ÖZ
|88
|%0.08
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ARSLANOĞLU
|40
|%0.11
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA İNANLI
|541
|%0.66
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA ÇAKIR
|28
|%0.08
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
|19
|%0.08
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KAYA
|83
|%0.15
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
|79
|%0.07
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OYA KAHRAMAN
|37
|%0.08
|Detay