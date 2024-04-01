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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE SÜNER 55 %0.09 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA KARADEMİR 50 %0.11 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM KARAPO 65 %0.24 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİZEM DURMAZ 199 %0.11 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
BERK OYAR 78 %0.12 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KİREÇ 23 %0.28 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP İLTER 461 %0.18 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
TAHSİN İLİK 269 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YILMAZ DOĞUIŞIK 12 %0.04 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN KARAGÜZEL 103 %0.08 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARKIN KESİCİ 42 %0.14 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUYGU ÖLÇAR ATICI 13 %0.06 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA MELTEM YİĞİT 64 %0.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET MERT AKIN 34 %0.15 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ATAK 230 %0.08 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE 28 %0.31 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
YASEMİN TOPÇU 118 %0.06 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZMİ YAMAÇ 107 %0.15 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN VURANEL 13 %0.07 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖKÇECİ 61 %0.21 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
FATMA PINAR ATAK 259 %0.14 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERNA AYKAÇ 60 %0.09 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
TÜLİN ÖZ 88 %0.08 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ARSLANOĞLU 40 %0.11 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA İNANLI 541 %0.66 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA ÇAKIR 28 %0.08 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ 19 %0.08 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KAYA 83 %0.15 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ENES GÜNGÖR 79 %0.07 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OYA KAHRAMAN 37 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı