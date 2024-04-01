|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKAY PELİN
|49
|%0.07
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ERCAN
|102
|%0.13
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|147
|%0.13
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ÇAKAL
|82
|%0.10
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRKAN KARAYEL
|22
|%0.08
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN TÖNGEL
|951
|%0.47
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|94
|%0.10
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH ÖNAL
|288
|%0.14
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT UZCAN
|65
|%0.20
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVVAL POLAT
|16
|%0.05
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ TOY
|73
|%0.09
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN SAL
|79
|%0.08
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