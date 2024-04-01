|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİĞMET US
|22
|%0.13
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOÇ
|52
|%0.04
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ARABACI
|173
|%0.20
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR FALCIOĞLU
|59
|%0.11
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AK
|75
|%0.09
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|51
|%0.21
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT FALCIOĞLU
|167
|%0.10
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN DİKSOY
|46
|%0.27
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|49
|%0.13
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BOZ
|261
|%0.57
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|108
|%0.20
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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