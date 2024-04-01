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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİĞMET US 22 %0.13 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOÇ 52 %0.04 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ARABACI 173 %0.20 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR FALCIOĞLU 59 %0.11 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AK 75 %0.09 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM UĞUR YAVUZ 51 %0.21 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT FALCIOĞLU 167 %0.10 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN DİKSOY 46 %0.27 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE YÜRÜKCÜ 49 %0.13 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN BOZ 261 %0.57 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL BİNİCİ 108 %0.20 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı