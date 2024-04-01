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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ERGİN 106 %0.10 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAYİ UÇAR 51 %0.13 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ YILDIZ 70 %0.20 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BETÜL SARIKURT 1094 %5.96 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM VERGİLİ 152 %0.79 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
OSMAN ÇİNAR 571 %0.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı