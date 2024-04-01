|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BALİM
|22
|%0.12
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEMİR
|43
|%0.13
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|7
|%0.11
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞİMŞEK
|152
|%0.20
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|1201
|%0.31
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|8
|%0.06
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