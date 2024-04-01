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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BALİM 22 %0.12 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEMİR 43 %0.13 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK 7 %0.11 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞİMŞEK 152 %0.20 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ SABRİ ONGUR 1201 %0.31 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇAKMAK 8 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı