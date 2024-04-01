60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATEŞ ERTOŞİ 131 %0.10 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR CİHAN TURAN 513 %0.19 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
MURAD İDİKURT 295 %0.14 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL BUDAK 98 %0.28 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL ABİDİN FİDANER 315 %0.26 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı