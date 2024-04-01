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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 23:22
Güç Birliği Partisi

  • KISALTMA

    GBP

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Karnap

  • KURULUŞ TARİHİ

    24/02/2020
GBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

MUSTAFA DOĞRAMACI

Mustafa Doğramacı
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : BOLU / MUDURNU
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı